Посол Грозов назвал кощунством демонтаж памятников советским воинам в Европе

Случаи осквернения и сноса монументов воинам-освободителям являются недопустимым актом неуважения к памяти павших героев, заявил посол России в Австрии Андрей Грозов.
Его слова приводит РИА Новости.
Согласно сообщению дипломата, в ряде зарубежных стран в преддверии праздника участились дискуссии о необходимости пересмотра итогов Второй мировой войны под предлогом их «контекстуализации».
Грозов подчёркнул, что подобные действия вызывают особое возмущение у российской стороны.
По его словам, попытки стереть материальные свидетельства подвига Красной армии демонстрируют пренебрежение к истории и жертвам, принесённым ради освобождения европейских государств.
«Особое возмущение вызывают случаи осквернения и демонтажа памятников воинам-освободителям, что мы расцениваем как недопустимое кощунство», — сказал Грозов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова библейской аналогией отреагировала на осквернение советского воинского захоронения в Вене.