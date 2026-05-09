Лукашенко пошутил о своем визите в Москву перед Днем Победы

Лукашенко в ходе встречи с Путиным пошутил, что обязательно приехал бы в Москву, даже если бы глава РФ был этому не рад.

Источник: Аргументы и факты

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным пошутил, что обязательно приехал бы в Москву на празднование Дня Победы, даже если бы глава РФ был этому не рад.

«Даже если не рад был видеть, я бы все равно приехал. Ведь это важный и светлый праздник», — с улыбкой заметил Лукашенко.

Переговоры между главами двух государств состоялись 8 мая. Российский президент выразил признательность своему белорусскому коллеге за участие в праздничных мероприятиях в Москве на фоне сложившейся обстановки.

Накануне в стенах Кремля также прошел рабочий ужин, в котором приняли участие лидеры России, Республики Беларусь, Казахстана и Узбекистана.

