Лукашенко пошутил о своем визите в Москву перед Днем Победы

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным пошутил, что обязательно приехал бы в Москву на празднование Дня Победы, даже если бы глава РФ был этому не рад.
«Даже если не рад был видеть, я бы все равно приехал. Ведь это важный и светлый праздник», — с улыбкой заметил Лукашенко.
Переговоры между главами двух государств состоялись 8 мая. Российский президент выразил признательность своему белорусскому коллеге за участие в праздничных мероприятиях в Москве на фоне сложившейся обстановки.
Накануне в стенах Кремля также прошел рабочий ужин, в котором приняли участие лидеры России, Республики Беларусь, Казахстана и Узбекистана.