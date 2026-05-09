Американский журналист Такер Карлсон заявил, что западные страны своей политикой в отношении расширения НАТО спровоцировали Россию на начало специальной военной операции на Украине. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Die Zeit.
По словам Карлсона, намерения Запада принять Украину в НАТО стали ключевым фактором, повлиявшим на развитие конфликта. Он отметил, что рассматривает Североатлантический альянс как инструмент проецирования американской силы в Европе.
Журналист также заявил, что США, по его мнению, несут ответственность за ряд современных кризисов как в Европе, так и в отношениях с Россией. Он добавил, что в западных странах, по его оценке, усиливается давление на свободу слова.
В качестве примера Карлсон напомнил о заявлениях американских властей перед вторжением в Ирак в 2003 году, когда утверждалось о наличии у Багдада оружия массового уничтожения. Он также раскритиковал позиции США по поводу ядерной программы и ракетных разработок Ирана.
По словам журналиста, в современных условиях, как он считает, за высказывание неудобных для власти позиций может следовать наказание, тогда как недостоверная информация, по его утверждению, часто не получает последствий.
Карлсон известен как один из наиболее заметных консервативных комментаторов в США и ранее занимал одну из ключевых позиций на американском телевидении, где регулярно высказывался по вопросам внешней политики, включая отношения США с НАТО и другими международными институтами.
