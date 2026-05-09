Глава UBS Эрмотти предупредил об упадке Европы из-за зарегулированности

Европейские государства продолжат экономически отставать от других регионов из-за чрезмерного нормативного контроля во всех сферах, заявил руководитель крупнейшего швейцарского банка UBS Серджо Эрмотти.
Об этом сообщает издание Financial Times по итогам интервью с финансистом.
Глава корпорации пояснил, что развитие Европы также сдерживают бюрократия и недостаток инноваций.
По его словам, для запуска серьёзных экономических преобразований властям может потребоваться шок масштаба греческого долгового кризиса.
«У нас чрезмерное регулирование повсюду. Вот в чём настоящая проблема», — подчеркнул Эрмотти.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на главу Центробанка Бельгии Пьера Вунша писало, что Европа рискует утратить конкурентоспособность, продолжая придерживаться либеральной экономической модели, которая больше не соответствует глобальной реальности.
Агентство Bloomberg при этом отмечало, что в ФРГ ожидают, что налоговые поступления упадут более чем на €50 млрд до 2030 года из-за действий президента США Дональда Трампа в Иране.