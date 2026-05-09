Депутат Полуянова: георгиевскую ленту лучше закрепить слева на груди

Георгиевская лента — это символ стойкости, уважения, Великой Победы, за которую советский народ заплатил страшную цену, подчеркнула в беседе с RT депутат Госдумы Наталия Полуянова.
«Это память о наших героических дедах и прадедах, победивших чёрное зло нацизма. Сегодня, в период проведения специальной военной операции, георгиевская лента есть и у наших бойцов. Знаю, что многие носят её у сердца. Поэтому, безусловно, лучшим способом ношения считается закрепление ленты слева на груди, ближе к сердцу, но возможно и на лацкане пиджака или воротнике», — пояснила собеседница RT.
При этом, как добавила парламентарий, нет никаких обязательных правил и тем более штрафов за нарушение способа фиксации ленты.
«Ответственность предусмотрена исключительно в случае умышленного публичного осквернения символа, когда действия человека явно направлены на демонстрацию неуважения», — заключила депутат.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT напомнил, что в соответствии с федеральным законом «О георгиевской ленте» георгиевская лента является одним из символов воинской славы России.