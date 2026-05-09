Орбан объяснил свое поражение на прошедших выборах

Орбан заявил, что проиграл выборы из-за спада в экономике по причине конфликта на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Экономическая нестабильность в Венгрии, вызванная конфликтом на Украине и санкциями ЕС в отношении России, послужила основным фактором поражения правящей партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах 12 апреля.

С таким утверждением выступил премьер-министр страны Виктор Орбан в интервью на YouTube-канале журналиста Ласло Питингера.

«Если бы не разразился украинский кризис и не последовала негативная реакция со стороны Брюсселя, если бы экономика не подверглась замедлению и удалось бы обеспечить рост на уровне 2−3%, мы могли бы рассчитывать на победу на выборах», — подчеркнул премьер.

Ранее стало известно, что в Венгрии будут расследовать приватизацию в годы первого правления Орбана.

