В Госдуме указали, что многие страны маскируют нацизм и фашизм под патриотизм

В некоторых странах нацизм и фашизм начали маскировать под патриотические движения. На это указал вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов.
«Но они не возрождают патриотизм, они воссоздают тоталитарную идеологию нацизма, они тем самым уничтожают все, что есть другое, они навязывают культ своего режима, то, что сейчас происходит на Украине», — цитирует депутата РИА Новости.
Чернышов напомнил, что Россия достаточно эффективно борется с нацизмом и фашизмом и отметил, что голос РФ слышен на мировой арене. Об этом свидетельствует то, что выносимые на Генассамблею ООН российские резолюции о противодействии возрождению нацизма находят поддержку у большого числа стран — членов всемирной организации.
Ранее Лавров заявил о настойчивых попытках Европы возродить нацизм в новых формах.
Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что мир от нацизма спас советский солдат и Запад не сможет изменить этот факт.
