Трамп допустил передислокацию американских войск из Германии в Польшу

Президент США Дональд Трамп допустил возможность передислокации американских войск, размещенных в Германии, на территорию Польши. Соответствующее заявление он сделал в ходе общения с представителями СМИ.
Американский лидер отметил, что поддерживает «отличные личные отношения» с руководством Польши. «Так что это возможно», — заявил он, отвечая на вопрос журналиста.
Ранее, 29 апреля, Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон рассматривает вариант сокращения численности своего воинского контингента в ФРГ и в ближайшее время примет соответствующее решение. Причины возможного шага он не уточнил. Данное заявление прозвучало после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц подверг критике военную кампанию США против Ирана, указав на отсутствие у Вашингтона четкой стратегии.
1 мая помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл объявил о распоряжении главы Пентагона Пита Хегсета вывести 5 тыс. американских военнослужащих из Германии. По его словам, завершение вывода войск ожидается в течение следующих 6−12 месяцев.