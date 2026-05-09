Трамп допустил передислокацию американских войск из Германии в Польшу

Ранее, 29 апреля, Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон рассматривает вариант сокращения численности своего воинского контингента в ФРГ и в ближайшее время примет соответствующее решение. Причины возможного шага он не уточнил. Данное заявление прозвучало после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц подверг критике военную кампанию США против Ирана, указав на отсутствие у Вашингтона четкой стратегии.