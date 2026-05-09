Трамп допустил передислокацию американских войск из Германии в Польшу

Дональд Трамп заявил, что переброска войск из Германии в Польшу возможна. Решение может быть принято на фоне критики Берлином военной кампании США в Иране. Помощник главы Пентагона подтвердил планы по сокращению контингента на 5 тыс. человек.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил возможность передислокации американских войск, размещенных в Германии, на территорию Польши. Соответствующее заявление он сделал в ходе общения с представителями СМИ.

Американский лидер отметил, что поддерживает «отличные личные отношения» с руководством Польши. «Так что это возможно», — заявил он, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее, 29 апреля, Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон рассматривает вариант сокращения численности своего воинского контингента в ФРГ и в ближайшее время примет соответствующее решение. Причины возможного шага он не уточнил. Данное заявление прозвучало после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц подверг критике военную кампанию США против Ирана, указав на отсутствие у Вашингтона четкой стратегии.

1 мая помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл объявил о распоряжении главы Пентагона Пита Хегсета вывести 5 тыс. американских военнослужащих из Германии. По его словам, завершение вывода войск ожидается в течение следующих 6−12 месяцев.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше