Европейские страны обязаны выражать признательность Москве и Минску за освобождение мира от нацистской угрозы, а не уничтожать мемориалы героям Великой Отечественной войны, заявил ТАСС заместитель председателя комиссии по международным делам парламента Белоруссии Олег Гайдукевич.
Согласно заявлению парламентария, несмотря на официальный курс европейских властей, тысячи простых волонтёров ежегодно продолжают ухаживать за советскими памятниками за рубежом.
Депутат подчеркнул, что западные государства существуют сегодня исключительно благодаря исторической победе советского народа.
По его словам, вместо осквернения праздника иностранному руководству следовало бы веками помнить о подвиге Красной армии.
«Вся Европа должна нас 300 лет благодарить, что это именно мы освободили мир от фашизма», — сказал Гайдукевич.
Ранее посол России в Австрии Андрей Грозов заявил, что случаи осквернения и сноса монументов воинам-освободителям являются недопустимым актом неуважения к памяти павших героев.