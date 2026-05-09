Трамп допустил перезапуск операции «Проект Свобода»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность возобновления операции под названием «Проект Свобода», связанной с освобождением судов, застрявших в акватории Персидского залива. Об этом сообщает телеканал CNN.
По словам американского лидера, действующая концепция операции в целом оценивается положительно, однако может быть дополнена новыми подходами. Он отметил, что при необходимости США готовы вернуться к реализации этой инициативы, адаптировав ее под текущие условия.
Трамп также подчеркнул, что возможный обновленный формат будет расширенной версией первоначального плана, включающей дополнительные меры и инструменты для решения задачи.
Ранее Трамп заявил о приостановке деблокады Ормузского пролива. Американский президент объяснил данное решение значительными военными успехами США в ходе иранской кампании.