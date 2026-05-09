В Сербии установили личности 21 погибшего в 1944 году красноармейца

БЕЛГРАД, 9 мая — РИА Новости. Личные данные 21 красноармейца, погибшего на северо-западе Сербии на ключевом для освобождения Югославии фронте в 1944 году, установлены в рамках проекта «Возвращение лиц», сообщила РИА Новости военный генеалог Дарья Виноградова.
Директор сербско-российского объединения «Братство» Душан Опачич сообщил в марте РИА Новости, что в селе Сусек обнаружено неотмеченное захоронение красноармейцев. Там с октября 1944 года по апрель 1945 шли бои на Сремском фронте, где Красная Армия и Народно-освободительная армия Югославии сломили сопротивление вермахта и фашистского Независимого государства Хорватия. Поиском данных занялась историк, которая 26 лет проработала в Центральном музее Великой Отечественной войны и десять лет занимается темой потерь Вооруженных сил СССР на территории бывшей Югославии.
«На кладбище в Сусеке находятся госпитальные захоронения красноармейцев, раненых в боях и умерших от ран с 2 по 8 декабря 1944 года. Они воевали в составе 52-й и 223-й стрелковой дивизий 3-го Украинского фронта. В семи могилах, пяти братских и двух одиночных покоится 21 боец: лейтенант, два сержанта, ефрейтор и 17 рядовых», — рассказала Виноградова и добавила, что в ближайшее время информация дополнится фотографиями четырех военнослужащих.
Историк указала, что победу над фашизмом принесли усилия многонационального советского народа, среди похороненных в Сусеке воинов-освободителей 12 русских, шесть украинцев, казах, молдаванин и осетин. Установлены фамилия, имя, отчество, год и место рождения, партийность, дата и место призыва в армию, воинская часть, звание, должность, наличие или отсутствие наград, дата смерти и адрес семьи. Данные бойцов она передала посольству РФ в Сербии для дальнейшей работы по устройству мемориала.
«В 2025 году, в честь 80-летия победы над нацистской Германией, нами начат общесербский проект “Возвращение лиц”. Мы продолжаем и развиваем работу при содействии Национального центра исторической памяти при президенте РФ и его руководителя Елены Малышевой. С Российским центром науки и культуры “Русский дом” в Белграде с 2021 года удалось организовать и провести девять мемориальных мероприятий в четырех городах Сербии: Врбас, Инджия, Ниш, Парачин и пяти селах: Доня-Каменица, Руски-Крстур, Стара-Бингула, Старчево, Трупале», — отметила Виноградова.
Она подчеркнула, что работа по установлению судеб солдат и офицеров Красной Армии, погибших на территории бывшей Югославии, продолжается. За последний год в российских военных архивах исследована информация по 15 воинским мемориалам на территории Сербии, из них материалы по семи населенным пунктам готовы для проведения мемориальных мероприятий осенью этого года.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за город участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной Армии. Югославии участие во Второй мировой войне, по официальным данным 1945 года, стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.