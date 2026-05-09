В Сербии установили личности 21 погибшего в 1944 году красноармейца

«На кладбище в Сусеке находятся госпитальные захоронения красноармейцев, раненых в боях и умерших от ран с 2 по 8 декабря 1944 года. Они воевали в составе 52-й и 223-й стрелковой дивизий 3-го Украинского фронта. В семи могилах, пяти братских и двух одиночных покоится 21 боец: лейтенант, два сержанта, ефрейтор и 17 рядовых», — рассказала Виноградова и добавила, что в ближайшее время информация дополнится фотографиями четырех военнослужащих.