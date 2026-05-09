Сопрезидент Никарагуа почтила память героев СССР в преддверии Дня Победы

МЕХИКО, 9 мая — РИА Новости. Сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо отдала дань подвигу героев из Советского Союза и сообщила о проведении в Манагуа памятных мероприятий в честь Дня Победы.
«В Манагуа завтра мы будем чтить героев Советского Союза, “Бессмертные полки”, пройдет торжественная сессия в национальной ассамблее, чтобы отдать почести миллионам героев, которые своим мужеством, решимостью и жертвой положили конец Второй мировой войне, нацизму и фашизму», — заявила Мурильо в эфире Canal 4.
По ее словам, в Манагуа после заседания парламента пройдет шествие «Бессмертного полка» на Площади Революции, а также показ фильма, посвященного Победе, в Национальной синематеке и другие памятные мероприятия.
Мурильо назвала предстоящие дни временем благодарности за мир, которым живет Никарагуа, и временем памяти о героях, чья жертва способствовала окончанию Второй мировой войны.