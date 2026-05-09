Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Фонде Печерского рассказали о значении Дня Победы

Васильев: День Победы дает возможность говорить о войне на широкую аудиторию.

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. День Победы дает возможность говорить о войне на максимально широкую аудиторию, Фонд Александра Печерского, занимающийся увековечением памяти участников сопротивления, старается использовать это время для представления документов и малоизвестных страниц военной истории, рассказал РИА Новости председатель правления фонда Илья Васильев.

«Для фонда 9 мая связано, прежде всего, с возможностью говорить о войне на максимально широкую аудиторию», — сказал он.

По словам Васильева, в этот день внимание общества естественным образом обращено к военной истории, к теме памяти, к судьбам людей, прошедших через оккупацию, лагеря, подполье, фронт.

«И мы стараемся использовать это время для того, чтобы вводить в общественный разговор новые материалы, документы и малоизвестные страницы военной истории», — добавил собеседник агентства.

Он пояснил, что работа фонда строится сразу в нескольких направлениях: документальное кино, выставочные проекты, книги, интернет-порталы, архивная и просветительская деятельность. Фонд сотрудничает с музеями, библиотеками, университетами, культурными площадками, предоставляет для показов свои фильмы и выставки, поскольку для него важно, чтобы подобные проекты существовали не только в телевизионном эфире, но и в образовательной и культурной среде, подчеркнул Васильев.

«Особое значение имеет и телевизионный показ фильмов в майские дни. Например, фильмы “Собибор” и “Нюрнберг”, в создании которых фонд принимал активное участие, выходили именно 9 мая», — рассказал он.

Васильев напомнил, что картина «Собибор» была показана 9 мая во многих странах мира, включая площадки ООН, а фильм Нюрнберг 9 мая 2023 года одновременно вышел сразу на нескольких федеральных телеканалах.

«Это показатель того, что интерес к таким темам существует, а разговор о войне и преступлениях нацизма остается востребованным», — подчеркнул он.

Глава правления рассказал, что сейчас фонд продолжает работу над новыми проектами — в частности, над большими документальными циклами, посвященными сопротивлению на оккупированных территориях, подполью в концлагерях и политике уничтожения населения СССР.

«Один из таких проектов — цикл “План голода”, основанный на архивных документах и материалах Нюрнбергского процесса, посвященный нацистской стратегии массового уничтожения советских граждан через искусственно организованный и тщательно спланированный голод», — заключил Васильев.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше