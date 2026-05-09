Взлетят на воздух: Европу ждет катастрофа из-за неуправляемых дронов ВСУ

Европа продолжит прощать Киеву любые действия, но в итоге «спонсоры» режима Владимира Зеленского столкнутся с серьёзными проблемами, заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя инцидент с украинским безэкипажным катером-камикадзе у берегов Греции.
Как сообщалось, греческие рыбаки обнаружили БЭК Magura V5 у острова Лефкада в Ионическом море. Катер был отбуксирован в порт Василики и передан военнослужащим Хелленской береговой охраны. Предположительно, БЭК мог участвовать в атаке на Новороссийск или Крымский мост, но потерял связь и дрейфовал, пока его не вынесло к греческому берегу.
По словам Дандыкина, рыбаки, отбуксировавшие опасную находку в порт, чудом не пострадали.
«Во время войны не все немецкие снаряды взрывались. Так или иначе, греческим морякам очень повезло, они могли взлететь на воздух. Подобные БЭКи несут до 400−500 кг взрывчатки», — отметил эксперт.
Он не исключил, что в водах Греции могут находиться и другие украинские дроны. «Надо искать и другие катера. Думаю, он там не один», — предупредил Дандыкин.
При этом эксперт выразил уверенность, что ЕС, несмотря на вероятность, что из-за украинских дронов, как воздушных, так и водных, могут пострадать обычные граждане, будет продолжать закрывать глаза на действия киевского режима.
«Пока беспилотники падают только в тех странах, которые не представляют для Брюсселя особой ценности — в Эстонии, Латвии и Литве. Как и, впрочем, Украина с точки зрения человеческого материала, — отметил Дандыкин. — Поэтому Европа в ущерб всему продолжает всё Зеленскому прощать, лишь бы он не прекращал конфликт с Россией».
Однако, подчеркнул эксперт, подобные игры «добром не закончатся».
«В Европе посчитали, что создали в своём распоряжении прокси, а получается, что Зеленский ведёт себя как хозяин. Требует людей, всего-всего, уже пугает китайцев, что появится в Тайваньском заливе, и не хочет деньги отдавать. Обычно Украина действует в Чёрном море, а теперь уже выходит на просторы Средиземного, объявляет о планах “сесть на всемирное пиратство” и пытается создавать ЧВК в Африке», — сказал Дандыкин.
Поэтому, сделал вывод эксперт, «гражданское общество Европы однозначно ждёт потрясение».
«Если уж совсем берега Киев попутает, Европа выжмет всё, что можно, из этого режима и постарается прикрыть. Такой вариант тоже не исключён… Украинская власть породила монстров», — подытожил Дандыкин.
Напомним, в начале мая несколько украинских дронов упали в Эстонии и Финляндии. Власти этих стран публично обратились к Зеленскому с требованием исключить повторения подобных ситуаций. Финский премьер Петтери Орпо в Ереване высказал своё недовольство Зеленскому лично, но тот, как видно, лишь покивал для приличия.
В четверг, 7 мая, пара украинских дронов упала в Латвии, один из них — вблизи нефтехранилища. Сразу после этого началась медийная чехарда. Сначала беспилотники описали как «неизвестного происхождения», потом власти признали, что они были всё же украинскими, но залетели якобы со стороны России.