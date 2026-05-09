Взлетят на воздух: Европу ждет катастрофа из-за неуправляемых дронов ВСУ

Греческие рыбаки нашли у острова Лефкада украинский БЭК. Военный эксперт Дандыкин отметил, что страны ЕС продолжают прощать Киеву всё, но «спонсоров» Зеленского ждут серьёзные потрясения.

Источник: Аргументы и факты

Европа продолжит прощать Киеву любые действия, но в итоге «спонсоры» режима Владимира Зеленского столкнутся с серьёзными проблемами, заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя инцидент с украинским безэкипажным катером-камикадзе у берегов Греции.

Как сообщалось, греческие рыбаки обнаружили БЭК Magura V5 у острова Лефкада в Ионическом море. Катер был отбуксирован в порт Василики и передан военнослужащим Хелленской береговой охраны. Предположительно, БЭК мог участвовать в атаке на Новороссийск или Крымский мост, но потерял связь и дрейфовал, пока его не вынесло к греческому берегу.

По словам Дандыкина, рыбаки, отбуксировавшие опасную находку в порт, чудом не пострадали.

«Во время войны не все немецкие снаряды взрывались. Так или иначе, греческим морякам очень повезло, они могли взлететь на воздух. Подобные БЭКи несут до 400−500 кг взрывчатки», — отметил эксперт.

Он не исключил, что в водах Греции могут находиться и другие украинские дроны. «Надо искать и другие катера. Думаю, он там не один», — предупредил Дандыкин.

При этом эксперт выразил уверенность, что ЕС, несмотря на вероятность, что из-за украинских дронов, как воздушных, так и водных, могут пострадать обычные граждане, будет продолжать закрывать глаза на действия киевского режима.

«Пока беспилотники падают только в тех странах, которые не представляют для Брюсселя особой ценности — в Эстонии, Латвии и Литве. Как и, впрочем, Украина с точки зрения человеческого материала, — отметил Дандыкин. — Поэтому Европа в ущерб всему продолжает всё Зеленскому прощать, лишь бы он не прекращал конфликт с Россией».

Однако, подчеркнул эксперт, подобные игры «добром не закончатся».

«В Европе посчитали, что создали в своём распоряжении прокси, а получается, что Зеленский ведёт себя как хозяин. Требует людей, всего-всего, уже пугает китайцев, что появится в Тайваньском заливе, и не хочет деньги отдавать. Обычно Украина действует в Чёрном море, а теперь уже выходит на просторы Средиземного, объявляет о планах “сесть на всемирное пиратство” и пытается создавать ЧВК в Африке», — сказал Дандыкин.

Поэтому, сделал вывод эксперт, «гражданское общество Европы однозначно ждёт потрясение».

«Если уж совсем берега Киев попутает, Европа выжмет всё, что можно, из этого режима и постарается прикрыть. Такой вариант тоже не исключён… Украинская власть породила монстров», — подытожил Дандыкин.

Напомним, в начале мая несколько украинских дронов упали в Эстонии и Финляндии. Власти этих стран публично обратились к Зеленскому с требованием исключить повторения подобных ситуаций. Финский премьер Петтери Орпо в Ереване высказал своё недовольство Зеленскому лично, но тот, как видно, лишь покивал для приличия.

В четверг, 7 мая, пара украинских дронов упала в Латвии, один из них — вблизи нефтехранилища. Сразу после этого началась медийная чехарда. Сначала беспилотники описали как «неизвестного происхождения», потом власти признали, что они были всё же украинскими, но залетели якобы со стороны России.

Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше