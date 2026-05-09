США и Южная Корея подписали меморандум о партнёрстве в судостроении

Соединённые Штаты и Республика Корея заключили меморандум о взаимопонимании для создания совместной инициативы в морском производстве.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли США.
Согласно подписанному документу, профильные министерства двух государств намерены расширить сотрудничество в коммерческом секторе и подготовке квалифицированных кадров.
Специалисты пояснили, что для реализации масштабных планов в 2026 году в Вашингтоне будет открыт специальный Центр партнёрства.
По их словам, среди главных задач новой структуры значатся привлечение зарубежных инвестиций в американские верфи и двусторонний технический обмен.
В министерстве добавили, что американская сторона возьмёт на себя функции координатора и единого контактного органа, в то время как южнокорейские коллеги обеспечат необходимую ресурсную базу.