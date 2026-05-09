Захарова: Трамп унизил европейских союзников прокламацией о Второй мировой

Слова президента США Дональда Трампа об американском триумфе над тиранией фактически унижают европейских союзников Вашингтона. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прокламацию США о Второй мировой. Захарова опубликовала свою позицию в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Захарова пояснила, что западные государства отвергли единый подход к сохранению исторической памяти. Россия предлагала эту концепцию, но партнёры не поддержали инициативу.

По её словам, зарубежные политики продолжают спорить о собственном доминировании в мире. Москва в это время уверенно встречает праздник. Россия гордо несёт Знамя Победы, которое подняла Красная армия.

«Он [Трамп] чётко сказал, опрокинув вассалов на пол, что такое 8 мая», — написала Захарова.

Напомним, Трамп заявил об учреждении 8 мая 2026 года Днём празднования победы США во Второй мировой войне. В документе указано, что в День Победы во Второй мировой войне США отмечают монументальный триумф Америки над тиранией и злом в Европе. Текст подчёркивает — разгром нацистской Германии в 1945 году стал, по мнению американской стороны, ключевым моментом в истории мировой свободы.

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше