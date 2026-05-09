Захарова: Трамп унизил европейских союзников прокламацией о Второй мировой

Напомним, Трамп заявил об учреждении 8 мая 2026 года Днём празднования победы США во Второй мировой войне. В документе указано, что в День Победы во Второй мировой войне США отмечают монументальный триумф Америки над тиранией и злом в Европе. Текст подчёркивает — разгром нацистской Германии в 1945 году стал, по мнению американской стороны, ключевым моментом в истории мировой свободы.