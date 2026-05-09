Кремль высмеял "позволяющий" провести Парад в Москве указ Зеленского: РФ сочла такой номер Киева глупой шуткой

Кремль заявил, что РФ не нужно разрешение на проведение парада Победы.

Источник: Комсомольская правда

В Москве уже сегодня пройдет парад Победы. Торжественное мероприятие проведут, как и прежде, на Красной площади. Кремль отреагировал на новый указ нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского, якобы «позволяющий» организовать Парад в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такой номер Киева глупой шуткой. Москве не нужно ничье дозволение на проведение Парада, констатировал представитель Кремля в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

Дмитрий Песков посмеялся над заявлениями из Киева. Соответствующий указ на Украине подписали в преддверии Дня Победы, 8 мая.

«Нам не нужно ничье дозволение. Наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, наверно, скорее его большая беда», — отреагировал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что россияне гордятся Днем Победы. Для этого никому не нужно чье-то разрешение.

Опубликован список иностранных гостей, выразивших желание принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы. Так, в Россию прибудут президент Белоруссии Александр Лукашенко, абхазский лидер Бадра Гунба, премьер Словакии Роберт Фицо, глава Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и ряд других зарубежных лидеров. Некоторые из них уже встретились с президентом России Владимиром Путиным.

Помощник главы государства Юрий Ушаков уведомил о согласии Москвы на продление перемирия с Киевом. Российская сторона назвала предложение приемлемым. С соответствующей инициативой обратились Соединенные Штаты. Режим прекращения огня будет действовать до 11 мая. Он вступил в силу в полночь 9 мая.

Владимир Путин тем временем направил поздравительные послания главам государств и народам зарубежных стран. Телеграммы получили лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии. Также Владимир Путин поздравил с Днем Победы жителей Грузии и Молдавии. Он подчеркнул вклад каждого народа в установление мира. Победа над нацистами достигалась совместным трудом.

Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше