В Москве уже сегодня пройдет парад Победы. Торжественное мероприятие проведут, как и прежде, на Красной площади. Кремль отреагировал на новый указ нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского, якобы «позволяющий» организовать Парад в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такой номер Киева глупой шуткой. Москве не нужно ничье дозволение на проведение Парада, констатировал представитель Кремля в беседе с журналистом Александром Юнашевым.