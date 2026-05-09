На Чукотке прошла первая в мире акция «Бессмертный полк» по бездорожью

Участники патриотического заезда впервые пересекли заснеженные просторы на мощных машинах с портретами героев Великой Отечественной войны, сообщили в правительстве Чукотки.
Об этом сообщает официальная пресс-служба регионального кабинета министров.
По информации властей, маршрут уникальной памятной колонны пролегал по арктической тундре в окрестностях Анадыря.
Организаторы мероприятия пояснили, что сегодня для доставки грузов в отдалённые населённые пункты используются современные вездеходы.
По их словам, заезд планируется сделать ежегодным ради сохранения истории и привлечения внимания молодёжи к подвигу предков, самоотверженно трудившихся в тылу и на фронте.
«Мы решили почтить память всех героев», — рассказали инициаторы акции.
