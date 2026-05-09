Юрист Султанов: граждане вправе вывесить флаг России на балконе 9 Мая

Граждане вправе использовать государственный флаг России в День Победы — вывесить его на балконе, разместить у дома, взять с собой на памятное мероприятие, закрепить на автомобиле или на сумке, рассказал в беседе с RT Шамиль Султанов, член Ассоциации юристов России.

«Главное — делать это достойно и с уважением. Флаг должен быть чистым, целым и правильно расположенным: белая полоса сверху, синяя — посередине, красная — снизу. Нельзя допускать, чтобы он волочился по земле, был испачкан, порван или использовался как предмет быта — например, как скатерть, покрывало или упаковка», — добавил эксперт.

По его словам, если флаг крепится на автомобиле, важно помнить о безопасности.

«Он не должен закрывать обзор водителю, мешать управлению, закрывать номера, световые приборы или создавать опасность для других участников движения», — напомнил собеседник RT.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что проживающим за рубежом россиянам следует с честью нести знамя народа-победителя и бережно хранить память о подвиге предков в годы Великой Отечественной войны.