Страны ЕС рассмотрят возможности переговоров с Россией по Украине 27−28 мая

Страны Европейского союза на неформальной встрече глав МИД стран — участниц объединения на Кипре 27−28 мая обсудят возможности переговоров с РФ. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил дипломатический источник ТАСС в Брюсселе.
— Первую попытку рассмотреть саму возможность начала переговоров с Россией главы МИД Евросоюза предпримут на «Гимнихе» (неформальные встречи министров иностранных дел блока — прим. «ВМ»), который пройдет 27−28 мая на Кипре, — рассказал он агентству.
Отмечается, что по итогам встречи не следует ожидать практических решений, диалог продолжится на встрече глав МИД 15 июня, а потом на следующем саммите ЕС 18−19 июня. Среди возможных пунктов требований Евросоюза к РФ источник назвал «немедленное и долговременное прекращение огня».
Издание Politico написало, что отношения Украины с ЕС находятся на самом низком уровне с начала спецоперации. Отмечается, что проблемы в двустороннем диалоге создает и украинский президент Владимир Зеленский.
7 мая председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз готовится к возможным переговорам с президентом России Владимиром Путиным по вопросам конфликта на Украине.