Захарова: ФРГ показала свою суть, запретив петь песни Победы

На ее взгляд, запрет на песни в ФРГ — «это следующая стадия деградации». «Они (в Германии — прим. ТАСС) уже не относятся, как к рабам, рабам разрешали петь. Отсюда, собственно говоря, спиричуэлс (англ. Spirituals, духовные песни афроамериканцев-протестантов — прим. ТАСС), отсюда потом все виды соула, потом это перешло в джаз. Им можно было петь, а теперь нам отказывается даже в возможности петь песни, которые почему-то раньше можно было петь, а сейчас почему-то нельзя», — подчеркнула Захарова.