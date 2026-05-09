«А что изменилось? Почему 10 лет назад можно было петь “Катюшу” 9 мая в Берлине, а сейчас нельзя? Что, песня изменилась? Нет. Мы изменились? Нет. Значит, они изменились? Они тоже не изменились. Они дали волю себе говорить то, что они считают. Если раньше скрывали, теперь говорят открытым текстом», — констатировала дипломат в интервью ТАСС, приуроченном к 81-й годовщине Великой Победы.
Захарова обратила внимание на то, что «в Германии сейчас заявили о том, что даже песни Победы петь нельзя в рамках празднования Дня Победы». «Но это абсурд. Это песни, которые посвящены Победе, они не посвящены ни чему-то уничижительному или чему-то оскорбительному, они посвящены подвигу людей. Они про радость Победы, они про радость победы добра над злом», — уверена официальный представитель МИД РФ.
На ее взгляд, запрет на песни в ФРГ — «это следующая стадия деградации». «Они (в Германии — прим. ТАСС) уже не относятся, как к рабам, рабам разрешали петь. Отсюда, собственно говоря, спиричуэлс (англ. Spirituals, духовные песни афроамериканцев-протестантов — прим. ТАСС), отсюда потом все виды соула, потом это перешло в джаз. Им можно было петь, а теперь нам отказывается даже в возможности петь песни, которые почему-то раньше можно было петь, а сейчас почему-то нельзя», — подчеркнула Захарова.
По ее мнению, «не все немцы такие, не все западники такие». «Многим людям искренне стыдно за то, что делается в столицах государств с недружественными режимами. Но к власти дорвались, и даже лучше сказать не рвались — их приводили тайными коридорами, по-разному, с разной степенью поддержки, те, кто представляет партию расчеловечивания», — уверена официальный представитель МИД РФ.
«Представляете, песни нельзя петь! А что вы хотите? Вот Украина — то же самое. То же самое, только, наверное, в еще более искореженном, искаженном формате. Говорить нельзя», — указала Захарова.