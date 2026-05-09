Президент Белоруссии заявил, что некоторые страны и соседи отказываются признавать 9 Мая как значимую дату. По его словам, подобные действия вызывают вопросы и не соответствуют исторической правде о роли народов СССР в разгроме нацизма. Он добавил, что, по его мнению, именно советский народ сыграл ключевую роль в спасении Европы и мира от нацистской угрозы.