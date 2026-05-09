Лукашенко заявил, что Белоруссия не позволит обесценить Победу

Президент Александр Лукашенко заявил, что в стране не допустят попыток принизить значение Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сказал на встрече с президентом России Владимир Путин.

Лукашенко подчеркнул, что Победа остаётся общим историческим достоянием и результатом колоссальных потерь, которые понёс белорусский народ. По его словам, каждый третий житель Белоруссии погиб в годы войны.

Он отметил, что участие предков в событиях Великой Отечественной войны является предметом национальной гордости и исторической памяти. Лукашенко также напомнил о параде 1941 года на Красной площади, с которым связывают начало мобилизации и отправку бойцов на фронт.

Президент Белоруссии заявил, что некоторые страны и соседи отказываются признавать 9 Мая как значимую дату. По его словам, подобные действия вызывают вопросы и не соответствуют исторической правде о роли народов СССР в разгроме нацизма. Он добавил, что, по его мнению, именно советский народ сыграл ключевую роль в спасении Европы и мира от нацистской угрозы.

В белорусской официальной риторике 9 Мая традиционно рассматривается как один из главных государственных праздников, сопровождаемый масштабными памятными мероприятиями, военными парадами и акциями в честь участников Великой Отечественной войны.

