Власть в Одессе захватили люди с оружием: начался кошмар для Зеленского

Критические заявления экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в адрес ТЦК и мобилизации, а также о ситуации в зоне спецоперации носят в первую очередь политический, а не революционный характер. Об этом в беседе с aif.ru сказал член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
Ранее Залужный раскритиковал ТЦК и то, как проводится мобилизация на Украине в целом. Также он подчеркнул, что украинская сторона «отдала инициативу России» в зоне боев, и ВСУ сейчас могут лишь обороняться ценой больших потерь.
Как отметил Вакаров, экс-главком объективно оценивает ситуацию в зоне СВО, где ВСУ действительно несут большие потери, а российская армия владеет инициативой и продолжает давить по всей линии соприкосновения, особенно в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.
«Это не восстание и не бунт. Я вижу в этом политический смысл. Залужный дает понять: я есть, я вижу ситуацию иначе и не выбыл из политического цикла. Это заявка на президентскую или парламентскую гонку», — сказал эксперт, подчеркнув, что это реализация «мирного трека», который хоть и заглох, но всё еще существует.
При этом политолог полагает, что наиболее реалистичным сценарием для Украины является не мирный трек, а установление военной диктатуры, о чем, по его словам, открыто говорит украинский неонацист Дмитрий Корчинский*.
«Суть заявления в том, что Украине не нужна Верховная Рада, местная власть и выборы. Нужна сильная военная административная власть, сосредоточенная в руках президента и его офиса. Мы уже видим это на местах: в Одессе власть фактически перехватили военные администрации, мэр Труханов полностью сдал позиции. Во многих регионах реальная власть находится у ТЦК», — пояснил Вакаров.
По мнению эксперта, Зеленский подыгрывает этому сценарию из страха: он создает вертикаль, принимает решения о создании частных военных компаний, в том числе из числа ветеранов, для работы за рубежом.
«Он боится, что если не будет играть на этом поле, его просто сметут и поставят более жесткого человека, например, того же Залужного. Зеленский им нужен на год-два, а потом его скинут», — добавил эксперт.
Отвечая на вопрос, кто из окружения готов предать Зеленского в пользу Залужного, Вакаров назвал конкретные фамилии. По его мнению, речь идет о группе влиятельных лиц, обладающих собственными политическими амбициями.
«Предать Зеленского могут все, начиная с Буданова*. Он ведет собственную политическую линию, и его амбиции никуда не ушли — он остается в рейтингах и соцопросах. Также это команда так называемых новых политиков: Михаил Фёдоров, Дмитрий Разумков. Каждый из них может продать Зеленского как поодиночке, так и скопом, поскольку все они хотят удержаться у власти. Если Британия и США не воспримут их как отдельных лидеров, они вполне могут присягнуть Залужному», — подытожил Вакаров.
*Внесен в список террористов и экстремистов в РФ.