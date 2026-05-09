Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале подвергла критике высказывание евродипломата Каи Каллас, объясняющей позицию Эстонии по отказу от празднования Дня Победы.
Захарова привела слова Каллас, согласно которым Эстония не отмечает 9 мая в связи с действиями Иосифа Сталина. Глава евродипломатии полагает, что тот якобы не дал эстонцам жить свободно и независимо.
«Глупость она могла бы скрыть только молчанием, но не умела», — прокомментировала представитель МИД РФ.
Кроме того, Захарова подчеркнула, что в реальности в странах Прибалтики наблюдался рост численности населения и динамичное развитие промышленности.
Она также отметила, что, учитывая политику Эстонии по героизации бывших эсэсовцев, сражавшихся против советских войск, 9 мая для официального Таллина становится скорее днем скорби, нежели торжества.
Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что ЕС унижен уровнем дипломатии Каи Каллас.