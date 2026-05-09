В Токио российские дипломаты возложили цветы к могиле разведчика Рихарда Зорге

Цветы к месту захоронения Рихарда Зорге в Токио принесли российские дипломаты и соотечественники.
Об этом передаёт с места событий корреспондент РИА Новости.
Мемориальная акция по случаю годовщины Великой Победы состоялась на территории кладбища «Тама рэйэн» в японском пригороде.
Журналисты уточнили, что в отдании почестей также приняли участие послы дружественных государств.
По их словам, возложение венка стало частью масштабной программы российского посольства, включающей шествие «Бессмертного полка» и показ исторической фотохроники.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев возложил цветы к Вечному огню у Музея Победы на Поклонной горе в Москве.
Акция «Бессмертный полк» прошла в Париже, её участники прислали Telegram-каналу RT видео с шествия.