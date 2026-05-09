В Венесуэле вывезли ядерный материал с реактора IVIC

Венесуэла после ударов США срочно вывезла ядерный материал с бывшего реактора.

Источник: © РИА Новости

МЕХИКО, 9 мая — РИА Новости. Власти Венесуэлы после январской атаки США в срочном порядке завершили операцию по вывозу оставшегося ядерного материала с территории бывшего исследовательского реактора RV-1 Института венесуэльских научных исследований (IVIC), сообщил глава МИД Иван Хиль.

«В период с 18 по 29 апреля 2026 года была проведена безопасная операция по локализации, извлечению, наземной транспортировке и отправке оставшегося ядерного материала», — говорится в сообщении правительства Венесуэлы, которое опубликовал Хиль в Telegram-канале.

Венесуэльские власти заявили, что военный удар 3 января 2026 года в районе объектов IVIC «повысил уровень риска» и подтвердил необходимость ускоренного проведения операции. Ранее Каракас обвинял США в ударах по научной инфраструктуре института.

Согласно сообщению, в операции участвовали министерство науки и технологий Венесуэлы, национальные профильные структуры, Национальная администрация по ядерной безопасности США (NNSA), входящая в министерство энергетики США, а также Великобритания, отвечавшая за специализированную морскую перевозку. МАГАТЭ, как отмечается, осуществляло контроль гарантий, техническую проверку процесса и подготовку национального персонала.

В Каракасе напомнили, что экспериментальный реактор RV-1 завершил эксплуатационный цикл в 1991 году, а в 1997 году было принято решение о его окончательном закрытии совместно с МАГАТЭ. Часть отработанного топлива была вывезена тогда, а оставшийся материал находился под контролем и в безопасных условиях хранения.

Правительство Венесуэлы подчеркнуло, что все мероприятия были проведены в соответствии с международными стандартами физической безопасности, радиационной защиты и контроля ядерных материалов, а также подтвердило приверженность обязательствам по Договору Тлателолько, ДНЯО и соглашению о гарантиях с МАГАТЭ.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
