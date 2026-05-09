Запущен сценарий свержения Зеленского: отключат телефон, перекроют пути

Повторение сценария бегства экс-президента Виктора Януковича для Владимира Зеленского вполне вероятно, заявил в беседе с aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
Ранее экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный публично раскритиковал ТЦК и то, как проводится мобилизация на Украине в целом. Также он подчеркнул, что украинская сторона «отдала инициативу России» в зоне боев, и ВСУ сейчас могут лишь обороняться ценой больших потерь.
По мнению Вакарова, послание Залужного несет политический смысл. Таким способом он дает понять, что знает ситуацию, видит ее иначе и не выбыл из политического цикла. По сути, это своеобразная заявка на президентскую или парламентскую гонку.
Эксперт отметил, что власть на Украине традиционно рушится мгновенно, как только вертикаль перестает принимать решения.
«Февраль 2014 года показал: пока работали СБУ и МВД, всё функционировало, несмотря на Майдан. Но как только руководитель “Беркута” на Майдане не смог дозвониться ни до оперативного начальника, ни до министра внутренних дел, всё рухнуло в одночасье. Решение об уходе было принято на месте, потому что согласовывать было не с кем. Этот сценарий зафиксирован и вполне вероятен сейчас», — пояснил Вакаров.
Он подчеркнул, что судьба Зеленского будет зависеть от позиции военных, имеющих реальную власть (Сырского, Фёдорова и других), и их западных кураторов.
«Как только верхушка начнет сдавать Зеленского, начнется “невзятие трубок”, и власть посыплется… Куда именно бежать Зеленскому — он для себя еще не решил, гарантий ему никто не дал», — резюмировал Вакаров.
Ранее в западных СМИ появилась информация о страхе Зеленского из-за возможного наступления ВС РФ и обостряющегося дефицита оружия у ВСУ.