Поставки самолётов F-16 Киеву ожидаются до 2029 года

Бельгия намерена передать Украине в общей сложности 53 истребителя F-16 Fighting Falcon до 2029 года. Об этом сообщил министр обороны страны Те Франкен, его слова приводит журнал Vif.
По данным издания, несмотря на ранее озвученные планы, на данный момент Бельгия не передала Украине ни одного боевого самолёта. Предыдущие власти заявляли о возможных первых поставках ещё в 2024 году.
Согласно обновлённому графику, первые семь самолётов могут быть направлены Киеву в начале 2026 года. При этом часть из них, как ожидается, будет использоваться только в учебных целях и не будет находиться в лётном состоянии.
Основная масса истребителей планируется к передаче ближе к завершению программы, к 2029 году. Задержка объясняется процессом обновления парка авиации и ожиданием поставок новых самолётов F-35 Lightning II, заказанных ранее у США.
Причиной переноса сроков стала необходимость замены устаревающего флота F-16, значительная часть которого уже выработала ресурс эксплуатации.
В материале отмечается, что обсуждение военной помощи Украине со стороны европейских стран продолжается на фоне длительной перестройки авиационных парков НАТО и постепенного перехода на технику нового поколения, что напрямую влияет на сроки фактических поставок вооружений.
