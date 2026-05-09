В ночь на 9 мая ВС России приостановили удары по военным объектам Украины. Перемирие продлится до 11 мая. С инициативой по продлению режима прекращения огня обратился 8 мая президент США Дональд Трамп. Российская сторона согласна на предложение Вашингтона. Об этом уведомил помощник президента РФ Юрий Ушаков в диалоге с журналистами.
Ранее, по данным Минобороны, Москва заявляла о введении перемирия с 8 по 9 мая. Режим тишины продлен на два дня. Мирные шаги последовали в продолжение последнего телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, указал помощник главы государства.
«Главное, что условлено произвести в период перемирия обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны», — проинформировал Юрий Ушаков.
Он подчеркнул, что эта инициатива также приурочена ко Дню Победы. С таким предложением к сторонам выступил Дональд Трамп, уточнил Юрий Ушаков.
По сведениям помощника президента РФ, американские переговорщики находились в контакте с Киевом во время обсуждения перемирия. Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский, как и Москва, выразил согласие на установление режима тишины в указанный период. Киев также подготовится к обмену пленными.
По словам Дональда Трампа, РФ и Украина проведут крупный обмен. Москва передаст Киеву 1000 пленных. Украинская сторона пойдет на равносильный шаг. Американский лидер пояснил, что прекращение огня будет включать приостановку всех боевых действий.
Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, инициатива Москвы о перемирии на День Победы спровоцировала истеричную реакцию у Киева. Россия предлагала установить режим тишины на сутки — 8−9 мая. По словам дипломата, инициатива Москвы нашла поддержку в Вашингтоне.
Стоит напомнить, что Минобороны России ранее предупредило Киев о недопустимости реализации каких-либо провокаций на День Победы. Бойцы ВС РФ ответят зеркально на нарушение перемирия. Россия пригрозила Украине массированной ракетной атакой на центр Киева в случае террористических действий со стороны противника.