США предложили Москве и Киеву прекратить удары до 11 мая: РФ оценила инициативу Трампа

В ночь на 9 мая ВС России приостановили удары по военным объектам Украины. Перемирие продлится до 11 мая. С инициативой по продлению режима прекращения огня обратился 8 мая президент США Дональд Трамп. Российская сторона согласна на предложение Вашингтона. Об этом уведомил помощник президента РФ Юрий Ушаков в диалоге с журналистами.