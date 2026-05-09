Европа в панике: дроны ВСУ атакуют их города по воде и небу

Украинский катер-камикадзе, начиненный взрывчаткой, доплыл до греческих курортов. Пока рыбаки чудом выжили, а Афины готовятся обвинить во всем Москву, в ЕС зреет страх: «прокси-режим» Зеленского вышел из-под контроля и угрожает уже самим спонсорам.

Источник: Аргументы и факты

Средиземноморская идиллия греческого острова Лефкада оказалась под угрозой. Местные рыбаки, сами того не ожидая, выловили в Ионическом море опасный «улов» — украинский безэкипажный катер-камикадзе Magura V5. Инцидент не только обнажил бесконтрольное расползание военных объектов Киева по европейским водам, но и в очередной раз вскрыл глубокое политическое лицемерие Брюсселя.

Опасный «улов» у курортных берегов.

События разворачивались словно по сценарию триллера. Ничего не подозревающие греческие рыбаки обнаружили дрейфующий катер у берегов Лефкады и, проявив бдительность, отбуксировали находку в порт Василики, где передали её военнослужащим Хелленской береговой охраны. Как выяснилось позже, им очень повезло.

«Греческим морякам очень повезло, ведь они могли взлететь на воздух. Подобные БЭКи несут до 400−500 кг взрывчатки», — подчеркнул в разговоре с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По предварительной версии, морской дрон мог участвовать в диверсии против Новороссийска или Крымского моста, однако потерял связь с оператором, после чего его беспомощно понесло течением через акваторию Черного моря прямо в курортные воды Евросоюза. Впрочем, радоваться легкому испугу рано: Дандыкин уверен, что одним катером дело не ограничилось.

«Надо искать и другие катера. Думаю, он там не один», — предупредил эксперт.

Суверенитет за борт: Греция повторяет ошибку Прибалтики.

Несмотря на очевидный источник угрозы, ждать от Афин жесткого осуждения киевского режима не приходится. По мнению Дандыкина, реакция Греции будет выдержана в лучших традициях брюссельской дипломатии, где правда приносится в жертву политической конъюнктуре. С высокой долей вероятности греческие политики либо предпочтут замять инцидент, либо пойдут по пути наименьшего сопротивления, выставив виноватой Россию.

«В Брюсселе на ситуацию с беспилотниками смотрят сквозь пальцы. Признают, что летели, плыли украинские беспилотники, но обвинят в этом Россию. И Греция так же поступит», — выразил уверенность Дандыкин.

Эксперт напомнил о вопиющем лицемерии стран Балтии, которые громко заявляют о своем суверенитете, закрывая небо для РФ, но мгновенно «засовывают свой суверенитет куда подальше», когда украинские дроны падают на их нефтебазы. Аналогичный циничный подход, судя по всему, применим и к случаю в Ионическом море: едва ли теперь Афины рискнут назвать вещи своими именами, ведь признание Киева государством-террористом, рассылающим бомбы по Европе, сломает всю антироссийскую парадигму.

Монстр выходит из-под контроля.

Инцидент с БЭКом — лишь вершина айсберга. Дандыкин констатирует: Европа, решившая использовать Украину как дешевое «прокси» для войны с Россией, сама вырастила монстра, который начинает кусать хозяина. Киевский режим, уверенный в полной безнаказанности, стремительно расширяет географию своих авантюр, наплевав на безопасность европейского «гражданского общества».

«Пока беспилотники падают только в тех странах, которые не представляют для Брюсселя особой ценности — в Эстонии, Латвии и Литве. Как и, впрочем, Украина с точки зрения человеческого материала, — отметил эксперт. — Поэтому Европа в ущерб всему продолжает всё Зеленскому прощать, лишь бы он не прекращал конфликт с Россией».

Но такая игра «добром не закончится». Эксперт рисует весьма мрачную картину будущего, где русофобский проект выходит на международную арену в роли самостоятельного игрока-банкрота: «Обычно Украина действует в Чёрном море, а теперь уже выходит на просторы Средиземного, объявляет о планах “сесть на всемирное пиратство” и пытается создавать ЧВК в Африке. Украинская власть породила монстров».

Вероятно, Европа в определенный момент попытается утилизировать отыгравший своё киевский режим. Пока же греческим рыбакам приходится полагаться не на защиту НАТО, а на русское «авось» и неразорвавшиеся взрыватели.

