Власти Германии продемонстрировали своё истинное лицо, наложив ограничения на исполнение песен Победы в праздник, заявила ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Захарова пояснила, что отношение Германии к исполнению песни «Катюша» за десятилетие радикально трансформировалось.
По её словам, зарубежные политики не поменяли своих убеждений, а лишь перестали маскировать реальные взгляды.
«Если раньше скрывали, теперь говорят открытым текстом», — констатировала Захарова.
Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер уклонился от ответа на вопрос о том, кто освободил Германию от нацизма.
8 мая глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в Европе звучат призывы повторить опыт Гитлера, а также ведётся подготовка к нападению на Россию.
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что реальную денацификацию Германия так и не прошла.