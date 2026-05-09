Венгерский полковник и сотрудник разведывательных служб Ласло Фёльди выразил мнение, что неспособность европейских стран эффективно реагировать на провокации Владимира Зеленского может привести к дальнейшей политической изоляции Европы.
«В мире совершается много глупостей, которые ни к чему хорошему не приведут. Европейцы фактически останутся одни, если допустят или не смогут предотвратить, то, что задумал Зеленский», — подчеркнул Фёльди в интервью изданию Mandiner.
При этом он также указал на то, что США больше не заинтересованы в противостоянии с Россией.
Фёльди отметил, что, поддерживая такую неоднозначную личность, как Зеленского, Европа ставит под угрозу и свое будущее.