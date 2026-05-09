Коста-Рику возглавила ставленница скандального экс-президента

До избрания Лаура Фернандес возглавляла министерство национального планирования и администрацию президента. Она считается прямой преемницей Родриго Чавеса, который не смог баллотироваться на второй срок подряд по закону. На родине в отношении господина Чавеса велись расследования о коррупции и незаконном финансировании избирательной кампании, а Конституционный суд признавал, что его действия попирали свободу слова в стране. Кроме того, во время работы во Всемирном банке его обвиняли в сексуальных домогательствах. Экс-президент все обвинения отрицал.