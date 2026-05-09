Названы категории россиян с самыми длинными оплачиваемыми отпусками

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. У работающих инвалидов продолжительность такого отпуска должна быть не менее 30 календарных дней, напомнил в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
Он добавил, что ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, с ненормированным рабочим днём, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других законодательно предусмотренных случаях.
Как рассказал специалист, например, спасателям, имеющим непрерывный стаж работы в профессиональных аварийно-спасательных службах до десяти лет, предоставляется отпуск продолжительностью 30 суток.
«Важно отметить, что спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований за участие в работах по ликвидации чрезвычайных ситуаций в течение года предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не более 15 суток из расчёта один день отпуска за 24 часа работ», — подчеркнул собеседник RT.
Кроме того, по словам эксперта, законом «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», федеральным законом «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» предусмотрено предоставление указанным лицам ежегодного оплачиваемого отпуска и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до трёх недель в год в удобное для них время.
Также, как напомнил Балынин, воспитателям, методистам и логопедам в детском саду предусмотрен отпуск в 42 календарных дня.
Gettyimages.ru.
«Педагогическим работникам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования предусмотрен отпуск в 56 календарных дней (за исключением воспитателей, музыкальных руководителей, работающих в группах для детей дошкольного возраста: для них предусмотрен отпуск в 42 календарных дня)», — привёл примеры он.
Помимо этого, эксперт объяснил, что, кроме установленных законодательством дополнительных отпусков, предоставляемых на общих основаниях, лицам, работающим в северных районах России, устанавливается также в качестве компенсации ежегодный дополнительный отпуск.
«В районах Крайнего Севера — 24 календарных дня, в приравненных к ним местностях — 16 календарных дней, в остальных районах Севера, где установлены районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, — восемь календарных дней», — заключил собеседник RT.
Ранее россиянам раскрыли, когда выгодно брать отпуск в 2027 году.