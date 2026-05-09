В Японии почтили память разведчика Рихарда Зорге

В Токио российские дипломаты и соотечественники возложили цветы к могиле разведчика Рихард Зорге. Мемориальная церемония прошла на территории кладбища «Тама рэйэн» в пригороде японской столицы, сообщает корреспондент РИА Новости.
В рамках памятного мероприятия участники почтили память Героя Советского Союза Зорге в преддверии Дня Победы. По информации с места событий, в акции также приняли участие представители дипломатических миссий ряда дружественных государств.
Возложение цветов стало частью программы российских загранучреждений в Японии, приуроченной к 9 Мая. В неё вошли памятные акции, включая элементы шествия «Бессмертного полка» и демонстрацию архивной фотохроники, посвящённой событиям Второй мировой войны.
Кладбище «Тама рэйэн» известно как место захоронения ряда иностранных граждан, связанных с историей XX века, и регулярно становится площадкой для памятных мероприятий с участием дипломатических представительств.
Фигура Рихарда Зорге занимает особое место в российской и мировой истории разведки, а его деятельность в Японии в годы Второй мировой войны неоднократно становилась темой исследований и мемориальных инициатив.
