Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что западным странам следует как можно быстрее переходить к переговорам с Россией.
По его мнению, главным препятствием для начала полноценного диалога остаются позиции ряда европейских политиков и существующий подход европейских элит к украинскому конфликту.
Эксперт считает, что США изначально рассматривали Украину как инструмент давления на Россию, а после неудачи пытаются переложить основную ответственность на европейские государства. При этомнынешние представители Европы не обладают достаточными возможностями для достижения серьезных дипломатических результатов в контактах с Москвой.
Он также отметил, что на Западе продолжаются разногласия по поводу того, кто должен вести переговоры с Кремлем и на каких условиях. В качестве примера профессор упомянул некоторых европейских лидеров, включая Эммануэля Макрона и Каю Каллас, которые, по его мнению, ориентируются скорее на собственные политические представления, чем на текущую международную реальность.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к диалогу с Европой настолько, насколько к нему готовы сами европейцы.