Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профессор Диесен: Европе нужно спешить на переговоры с Россией

Профессор Гленн Диесен заявил, что странам Запада следует как можно скорее начать переговоры с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что западным странам следует как можно быстрее переходить к переговорам с Россией.

По его мнению, главным препятствием для начала полноценного диалога остаются позиции ряда европейских политиков и существующий подход европейских элит к украинскому конфликту.

Эксперт считает, что США изначально рассматривали Украину как инструмент давления на Россию, а после неудачи пытаются переложить основную ответственность на европейские государства. При этомнынешние представители Европы не обладают достаточными возможностями для достижения серьезных дипломатических результатов в контактах с Москвой.

Он также отметил, что на Западе продолжаются разногласия по поводу того, кто должен вести переговоры с Кремлем и на каких условиях. В качестве примера профессор упомянул некоторых европейских лидеров, включая Эммануэля Макрона и Каю Каллас, которые, по его мнению, ориентируются скорее на собственные политические представления, чем на текущую международную реальность.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к диалогу с Европой настолько, насколько к нему готовы сами европейцы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше