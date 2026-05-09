Те, кто пытается демонизировать Россию, недостаточно хорошо её знают. Такое мнение высказал вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов. При этом сам факт демонизации РФ некоторыми странами может сыграть положительную роль, считает депутат.
«Я считаю, что это хорошо, что пусть нас демонизируют, пусть мы будем такими большими и страшными, чтобы к нам не совались. Демонизируют нас только те, кто нас плохо знает, а знают нас плохо, потому что сами себе запрещают с нами общаться», — цитирует Чернышова РИА Новости.
При этом те, кто хорошо знает РФ, воспринимает ее как хорошую, гостеприимную, приветливую страну, подчеркнул депутат. Это подтверждает поток туристов из КНР, приезжающих в Россию.
Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад хочет демонизировать все русское, пытаясь оправдать свою политику.
