Новый президент Коста-Рики хочет ужесточить борьбу с преступностью

В Коста-Рика состоялась инаугурация нового президента Лауры Фернандес, которая официально вступила в должность и представила программу масштабных реформ в сфере безопасности и судебной системы.
В своей первой речи Фернандес заявила о необходимости жёсткого противодействия организованной преступности. Она подчеркнула, что государство не должно допускать проникновения криминальных структур в институты власти и систему правосудия.
Президент анонсировала создание тюрьмы строгого режима, по принципу аналогичных учреждений в Сальвадоре, а также запуск современного центра полицейского видеонаблюдения для усиления контроля за ситуацией в стране.
Фернандес пообещала жёсткие меры в отношении преступных группировок, заявив о готовности к «радикальным решениям» в сфере безопасности.
До избрания она занимала пост главы министерства национального планирования и администрации президента и считается политическим союзником и преемницей бывшего президента Родриго Чавеса, который не мог баллотироваться на новый срок по конституционным ограничениям.
В отношении Чавеса ранее велись расследования, связанные с обвинениями в коррупции и нарушениях в ходе избирательной кампании. Также упоминались претензии к его деятельности в международных структурах и обвинения в нарушении свободы слова в стране.
По данным СМИ, в период его президентства в Коста-Рике фиксировался рост уровня насильственных преступлений, включая увеличение числа убийств до рекордных показателей.
Назначение Чавеса на ключевые посты в новой администрации после ухода с президентского поста стало предметом политической дискуссии внутри страны и вызвало критику со стороны оппозиции, указывающей на возможную концентрацию власти в узком кругу сторонников действующего курса.
