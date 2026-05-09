Гинцбург: штамм хантавируса в России менее опасен, чем на лайнере MV Hondius

Распространённые в России варианты хантавирусной инфекции несут гораздо меньшую угрозу по сравнению с патогеном, вспыхнувшим на борту круизного судна MV Hondius, заявил ТАСС научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Как следует из заявления, ежегодно в России профильные службы фиксируют от четырёх до десяти тыс. эпизодов заражения подобными заболеваниями.
Учёный пояснил, что на европейском континенте преимущественно циркулируют микроорганизмы, вызывающие геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, где показатель смертности достигает максимум 10%.
По его словам, на изолированном корабле ситуация обстоит иначе, так как там распространяется лёгочная форма болезни, которая значительно чаще приводит к смерти.
«Там тот штамм вируса, который вызывает лёгочную форму инфекции, там летальность до 40−50%», — подчеркнул Гинцбург.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский заявил, что риск пандемии хантавируса остаётся невысоким, так как известные штаммы плохо передаются от человека к человеку.