Гинцбург: штамм хантавируса в России менее опасен, чем на лайнере MV Hondius

Распространённые в России варианты хантавирусной инфекции несут гораздо меньшую угрозу по сравнению с патогеном, вспыхнувшим на борту круизного судна MV Hondius, заявил ТАСС научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Как следует из заявления, ежегодно в России профильные службы фиксируют от четырёх до десяти тыс. эпизодов заражения подобными заболеваниями.

Учёный пояснил, что на европейском континенте преимущественно циркулируют микроорганизмы, вызывающие геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, где показатель смертности достигает максимум 10%.

По его словам, на изолированном корабле ситуация обстоит иначе, так как там распространяется лёгочная форма болезни, которая значительно чаще приводит к смерти.

«Там тот штамм вируса, который вызывает лёгочную форму инфекции, там летальность до 40−50%», — подчеркнул Гинцбург.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский заявил, что риск пандемии хантавируса остаётся невысоким, так как известные штаммы плохо передаются от человека к человеку.