Москвичам пообещали прохладную погоду без осадков в День Победы

Температура воздуха в мегаполисе в четверг не превысит четырнадцати градусов тепла, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Её слова приводит РИА Новости.
Существенных осадков в черте города не предвидится, однако в некоторых районах области местами возможны кратковременные дожди.
Метеоролог уточнила, что утром столбики термометров покажут около +8 °C, а днём ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями и северо-восточным ветром.
По её словам, метеорологическая обстановка в регионе будет довольно сложной из-за близкого расположения атмосферного фронта южного циклона.
«Температура воздуха будет ниже климатической нормы на пару градусов», — заключила Татьяна Позднякова.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в Центральной России в этом году не было традиционных «черёмуховых холодов», а вместо них наблюдалась аномально тёплая погода.