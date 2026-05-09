Бойцы "Днепра" с помощью листовок призвали солдат ВСУ сдаться

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бойцы российской группировки «Днепр» в преддверии Дня Победы с помощью дронов забросали украинских солдат на херсонском направлении листовками с призывами сложить оружие, сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие 18-й общевойсковой армии группировки войск “Днепр” провели на Херсонском направлении серию гуманитарных и памятных акций, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии священного праздника российские бойцы обратились к солдатам противника, удерживающим позиции на правом берегу Днепра, с призывом сложить оружие, а также отдали дань уважения подвигу советских воинов-освободителей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что российские бойцы с помощью дронов разбросали над позициями ВСУ специально подготовленные листовки.
«Поздравляем с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Наши деды рука об руку освобождали Украину от немецких захватчиков. Нынешнее киевское руководство вводит тебя в заблуждение. Прекрати уничтожать себя! Сложи оружие и возвращайся домой», — приводит Минобороны текст листовок.
В них также говорится о неуклонном продвижении российских войск и блокировании любых попыток контратак противника. Текст листовок, как рассказали в МО РФ, ясно дает понять украинским солдатам, что в условиях превосходства ВС РФ единственным способом сохранить свою жизнь для них остается добровольная сдача в плен.