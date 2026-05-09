"Произошло нечто": на Западе поразились действиям Латвии против России

Политолог Меркурис: Латвия оказалась соучастницей атак украинских БПЛА на Россию.

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Латвия фактически стала соучастницей террористических атак беспилотников на Россию, организованных Украиной, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Произошло нечто экстраординарное, потому что Латвия фактически признала, что разрешает БПЛА из Украины атаковать цели внутри России. Они утверждают, что не сбивают эти беспилотники не потому, что дали украинцам разрешение, а потому что, если бы они их сбили, те могли бы упасть в Латвии и причинить там ущерб людям. Это объяснение, должен сказать, совершенно абсурдно», — отметил эксперт.

По его словам, вместо таких заявлений Латвии стоило бы разобраться с настоящим виновным в ситуации государством.

«Я имею в виду, что Латвии следовало бы не сидеть сложа руки. Латвии следовало бы пожаловаться на Украину. Им следовало бы выразить решительный протест Зеленскому и Киеву. Им следовало бы пожаловаться Брюсселю, НАТО и ЕС. Им следовало бы предпринять решительные дипломатические шаги для прекращения этой практики, чего, конечно же, они не делают, что подтверждает степень их соучастия во всей этой истории», — подытожил Меркурис.

В четверг ВСУ предприняли попытку террористической атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Российские средства обнаружили шесть беспилотников, два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16 над Латвией. Пять беспилотников пропали в районе города Резекне на востоке Латвии, один вошел в российское воздушное пространство, но его ликвидировали.

В конце марта в Латвии упал и взорвался украинский беспилотник. МИД страны вызвал российского временного поверенного и попытался переложить ответственность за инцидент на Россию.

