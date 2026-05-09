Россиянам дали советы по сбору аптечки для выезда на природу

Во время поездок на природу, дачу или пикники важно помнить не только про отдых, но и повышенные риски для здоровья: от порезов и ожогов до укусов насекомых и обострения хронических состояний.
Как посоветовал в беседе с RT терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия, в аптечку обязательно стоит положить стерильные бинты, пластыри разных размеров, антисептики (например, растворы на основе хлоргексидина или спиртовые салфетки), а также средства для обработки ран.
Не менее важны средства от боли и температуры, напомнил специалист.
Также укусы насекомых, контакт с растениями или новая пища могут вызвать зуд, отёк или более серьёзные реакции, предупредил он.
«Поэтому в аптечке желательно иметь антигистаминные препараты, которые помогут быстро снизить симптомы. Для защиты от насекомых пригодятся репелленты, а также средства после укусов — гели или кремы, уменьшающие зуд и раздражение», — добавил врач.
Ещё одна частая проблема в поездках — желудочно-кишечные расстройства, отметил собеседник RT.
«В аптечке стоит иметь сорбенты, средства от диареи, а также препараты для регидратации, чтобы предотвратить обезвоживание. Солнцезащитные средства с подходящим SPF помогут снизить риск ожогов, а средства после загара — уменьшить воспаление, если кожа всё же пострадала. Дополнительно полезно положить в аптечку термометр, одноразовые перчатки, ножницы и, по возможности, охлаждающий пакет для оказания первой помощи при ушибах», — заключил терапевт.
