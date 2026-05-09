Отношения между Украиной и Евросоюзом переживают один из самых сложных периодов с начала конфликта на территории Украины, сообщает издание Politico, ссылаясь на собственные источники.
По информации газеты, нынешний уровень напряженности в двусторонних отношениях может быть самым низким за все время существования кризиса. На это указал изданию экс-чиновник высокого ранга из украинского правительства.
Политико также подчеркивает, что причиной ухудшения диалога является позиция Владимира Зеленского, который все чаще высказывает критические замечания в адрес европейских лидеров. В текущем году его риторика по отношению к союзникам заметно изменилась, став более резкой и высокомерной.
По мнению неназванного аналитика в области внешней политики, Зеленский убежден, что Европа якобы задолжала Украине.
«Что касается американцев, Зеленский практически готов умыть руки и близок к тому, чтобы сказать: “С администрацией Трампа покончено”», — приводятся в публикации слова одного из бывших советников Зеленского.
Накануне венгерский полковник Ласло Фёльди выразил мнение, что неспособность стран ЕС эффективно реагировать на провокации Зеленского может привести к дальнейшей политической изоляции Европы.