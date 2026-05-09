Вашингтон допускает корректировку военного присутствия в Европе из-за ФРГ

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности передислокации части американского военного контингента из Германии в Польшу. Соответствующее заявление он сделал в ответ на вопросы журналистов, комментируя отношения с канцлером ФРГ Фридрих Мерц.
Трамп отметил, что такой вариант теоретически возможен, не уточнив деталей и масштабов потенциального перемещения американских военнослужащих. «Я мог бы (перебросить — ред.)», — сказал он.
Речь шла о гипотетической корректировке размещения сил США в Европе на фоне разногласий между Вашингтоном и Берлином по вопросам оборонной политики и финансирования НАТО.
В настоящее время значительная часть американского военного присутствия в Европе сосредоточена на территории Германии, где размещены ключевые логистические и командные структуры США.
Обсуждение возможного перераспределения сил США в Европе периодически поднимается в контексте требований Вашингтона к союзникам по НАТО увеличивать расходы на оборону и активнее участвовать в обеспечении коллективной безопасности.
