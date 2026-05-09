Захарова: Европа запустила спираль саморазрушения

«Они действительно запустили какую-то спираль самоуничтожения, я в этом абсолютно уверена», — сказала дипломат в интервью ТАСС, приуроченном к 81-й годовщине Великой Победы.
«То, что они сейчас подрывают историю Второй мировой войны, переписывают ее, навязывают совершенно несуществующие, как они говорят, нарративы, выдавая их за факты, то, что они героизируют, а в их лексике “глорифицируют” пособников, коллаборационистов, а теперь уже напрямую нацистов, устанавливая им памятники и при этом снося памятники героям, то, что они производят эксгумацию могил самым варварским способом, то, что они издеваются над потомками, не давая возможности сохранять наследие предков, ухаживать за могилами, даже приезжать и участвовать в церемониях в концлагерях, посвященных памяти жертв и подвигу освободителей, — это, конечно, для Западной Европы, да и для Северной Америки, абсолютно и самоуничижительная, и саморазрушительная вещь», — указала Захарова.
Она также обратила внимание на другие действия Запада — спонсирование международного терроризма. «У нас нет такой квалификации, как государство-террорист, но то, что они, весь этот Европейский союз, все натовское идеологическое сообщество занимаются финансированием терроризма, вопросов нет никаких. И с юридической точки зрения, и с морально-этической, с исторической это именно так», — отметила дипломат.
По ее мнению, «самое главное, что они (западники — прим. ТАСС) и до этого подобное совершали — например, Северный Кавказ».
«Но сейчас они замахнулись на то, что является саморазрушительным для них», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ. И пояснила: «Другие точки мира, на мой взгляд, при всей недопустимости терроризма все-таки не были так экзистенциально связаны с Западом, то есть они творили, как они считали, добро где-то там — а на самом деле поддерживали терроризм, разрушали чужие жизни, вмешивались во внутренние дела, закрывали глаза на преступления тех, кому давали деньги, — но вроде это не касалось их, я бы сказала, стержневого существования, вокруг которого десятилетиями выстраивались их политика, идеология и так далее». «Это било, конечно, и по морали, и по этике, и по принципам, которые они исповедовали, входило с ними в противоречие. Ведь как можно исповедовать права человека, если ты поддерживаешь тех, кто держит детей в заложниках или просто убивает их?» — полагает дипломат.
Однако, на ее взгляд, «такого глубинного подрыва собственных основ в геополитическом плане они не допускали в таком масштабе».