Захарова: Европа запустила спираль саморазрушения

«Но сейчас они замахнулись на то, что является саморазрушительным для них», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ. И пояснила: «Другие точки мира, на мой взгляд, при всей недопустимости терроризма все-таки не были так экзистенциально связаны с Западом, то есть они творили, как они считали, добро где-то там — а на самом деле поддерживали терроризм, разрушали чужие жизни, вмешивались во внутренние дела, закрывали глаза на преступления тех, кому давали деньги, — но вроде это не касалось их, я бы сказала, стержневого существования, вокруг которого десятилетиями выстраивались их политика, идеология и так далее». «Это било, конечно, и по морали, и по этике, и по принципам, которые они исповедовали, входило с ними в противоречие. Ведь как можно исповедовать права человека, если ты поддерживаешь тех, кто держит детей в заложниках или просто убивает их?» — полагает дипломат.