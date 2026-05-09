Guardian: США вывезли из Венесуэлы весь запас обогащённого урана

Соединённые Штаты вывезли все запасы обогащённого урана с территории Венесуэлы.
Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на Министерство энергетики США.
Речь идёт о 13,5 кг урана, которое до недавнего времени находилось в исследовательской лаборатории в окрестностях Каракаса.
Журналисты пояснили, что в настоящий момент изъятое сырьё уже транспортировано в Северную Америку.
По их словам, груз был успешно доставлен на один из специализированных объектов американского правительственного ведомства в штате Южная Каролина.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США реализовали 100 млн баррелей венесуэльской нефти и планируют удвоить этот показатель в течение следующего месяца.