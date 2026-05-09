Граждане прибалтийских государств осознали стремление политиков лишить их исторической памяти и активно противятся этому процессу, заявила ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Захарова прокомментировала новости о резком росте туристического спроса на поездки в эстонскую Нарву, откуда можно увидеть концерт Победы на российской стороне.
Дипломат пояснила, что люди не желают превращаться в лишённых корней манкуртов и стремятся передать истинную историю своим детям.
По её словам, ради сохранения правды борцам с когнитивной войной приходится сталкиваться с гонениями и колоссальными рисками.
«Их хотят даже не обмануть, их хотят перепрошить», — констатировала Захарова.
Ранее на въезд в российский Ивангород образовалась очередь на КПП со стороны эстонской Нарвы.