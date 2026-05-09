Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о запрете исполнения песен Победы в Германии, заявив, что это решение демонстрирует позицию немецких властей по отношению к исторической памяти. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.
По словам Захаровой, речь идет о произведениях, которые не несут оскорбительного содержания и посвящены подвигу участников войны, поэтому введенные ограничения она назвала необъяснимыми. «Но это абсурд. Это песни, которые посвящены Победе, они не посвящены ни чему-то уничижительному или чему-то оскорбительному, они посвящены подвигу людей», — уверена Захарова.
Она отметила, что ранее исполнение таких песен в публичных местах Германии не вызывало запретов, тогда как сейчас ситуация изменилась.
В МИД РФ считают, что подобные меры отражают более жесткий подход к публичным мероприятиям, связанным с памятными датами Второй мировой войны, и вызывают вопросы о мотивах подобных решений.
Читайте также: Трамп допустил переброску части войск США из ФРГ в Польшу.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.