Итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне заявил, что европейским лидерам следовало бы последовать примеру премьер-министра Словакии Роберта Фицо и посетить Москву в День Победы.
По его мнению, такой шаг мог бы способствовать восстановлению отношений с Россией и стал бы проявлением уважения к исторической памяти о жертвах Второй мировой войны.
Эксперт отметил, что решение Фицо приехать в российскую столицу резко отличается от линии, которой придерживаются многие страны Евросоюза. Саламоне считает, что словацкий премьер продемонстрировал независимость своей позиции, несмотря на давление и критику со стороны Брюсселя.
Политический обозреватель также подверг резкой критике действия итальянских властей. По его мнению, в ряде европейских стран исторические события интерпретируются в угоду антироссийской политике, а постоянные призывы к новым санкциям против Москвы лишь усугубляют ситуацию и ведут к искажению исторической памяти.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо готовится передать послание, полученное от Владимира Зеленского, в ходе своего предстоящего визита в Москву, запланированного на 9 мая.